Торги акциями проходят осторожно и в "боковой" динамике - ИК "ФИНАМ"

"Торги на российском фондовом рынке протекают осторожно и в "боковой" динамике. Далеко не все инвесторы "включились" еще в рабочий процесс. Объемы на российском рынке по прежнему очень низкие, большинство игроков продолжают отдыхать, "тонкий" рынок волатилен и крайне чувствителен к любым новостям. Прежде всего, конечно, к новостям с сырьевых площадок, которые определят движение российских индикаторов на текущую неделю", - комментируют ситуацию аналитики ИК "ФИНАМ".