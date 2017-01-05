Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов - Forexite

Курс доллар/иена упал на азиатской сессии более чем на 180 пунктов - до отметки 115,57. Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов - до уровня 1,0573, констатируют специалисты Forexite. Все внимание инвесторов приковано к важным данным в США, которые будут опубликованы сегодня и завтра.