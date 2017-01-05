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05 января 2017 года 11:37
Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов - Forexite
Курс доллар/иена упал на азиатской сессии более чем на 180 пунктов - до отметки 115,57. Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов - до уровня 1,0573, констатируют специалисты Forexite. Все внимание инвесторов приковано к важным данным в США, которые будут опубликованы сегодня и завтра.
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05 января 2017 года 17:51
Курс евро/доллар после подъема до уровня 1,0573 скорректировался до отметки 1,0481. Курс доллар/иена вырос с уровня 115,57 до 116,77. Однако после публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе в США за декабрь, которые оказались хуже прогнозируемого уровня, курс доллара... читать дальше
.05 января 2017 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в среду. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в четверг. Нефть умеренно снижается в цене после роста в среду. читать дальше
.04 января 2017 года 09:35
Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года, цены на нефть сдерживали подъем. Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро. Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник, Brent у $55,9. читать дальше
.03 января 2017 года 13:21
"Стоимость нефти марки Brent достигала сегодня максимального значения с 12 декабря прошлого года. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднимались до $57,28. Заметим, что причины роста сырья остаются те же - надежды на сокращение объемов добычи в январе", - отмечает ведущий... читать дальше
.03 января 2017 года 09:50
По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, Brent выросла за год на 52%
Американские фондовые индексы завершили 2016 год в целом на позитиве, несмотря на снижение в последний рабочий день из-за фиксации прибыли инвесторами. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник. читать дальше
.03 января 2017 года 09:40
"Наш базовый прогноз на 2017 год предполагает, что среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 54 доллара/баррель. Ключевым риском нашему прогнозу считаем восстановление добычи нефти на сланцевых месторождениях в Америке. Прежде всего, отметим, что темпы снижения добычи в 2016 г. замедлились... читать дальше
.30 декабря 2016 года 15:59
Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка - Forexite
Представитель ЕЦБ Новотны заявил сегодня, что в 2017 году ожидается заметный рост инфляции в еврозоне, отмечают аналитики Forexite. Это связано со стабилизацией и ростом цен на энергоносители. Однако инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ +2.0% в год. Сегодняшний резкий и значительный рост... читать дальше
.30 декабря 2016 года 12:11
"Нефть сорта Brent в конце 2016 года продолжает торговаться с явным восходящим уклоном, и сейчас цена ее барреля составляет $57. Вчера Министерство энергетики США выпустило отчет по изменению запасов сырой нефти в подземных нефтехранилищах. По их информации, запасы увеличились на 0,6 млн барр.... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:22
"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:05
"Непростой для нефти год заканчивается на ценах вблизи максимальных уровней за последние два года. Но и наступающий 2017 год обещает быть нелегким - особенно в самом начале. Главной интригой будет способность стран ОПЕК держать достигнутые договоренности о снижении объемов добычи. В первую... читать дальше
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