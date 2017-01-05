В лидеры роста вышли акции Полиметалла, "Газпром нефти", РДР "РУСАЛ" - ИК "ФИНАМ"

"Российский рынок открылся ростом котировок. В первые минуты рублевый индекс ММВБ подрос на 0,12% и составил 2266,78 пункта, долларовый РТС вырос на 0,7% и находился на отметке 1185,15 пункта. В лидеры роста вышли бумаги Полиметалл (+1,58%), "Газпром нефть" (+0,99%), Россети (+0,87%), РДР "РУСАЛ" (+1%), ФСК ЕЭС (+0,72%), "Мечел" (+0,7%), "Башнефть" (+0,66%). В числе аутсайдеров на открытии находились: "ТГК-1" (-0,67%), "ДИКСИ" (-0,63%), "Сургутнефтегаз" прив. (-0,6%), "Аэрофлот" (-0,59%), "Транснефть" (-0,48%)", - отмечают специалисты ИК "ФИНАМ".