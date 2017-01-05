Когда нефтяные цены достигают уровней $59-60 и $62,5, покупать акции опасно - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Пока рынок находится в "зоне быков" лучше работать от покупки. Инвестбанки в конце прошлого года повысили свои прогнозы по России на 2017 год. Аналитики Bank of America/Merrill Lynch''s (BofA) поставили на первое место по инвестиционной привлекательности среди развивающихся рынков Корею, а на второе - Россию. По словам стратега BofA Дэвида Хонера, у России "текущий счет, показатели бюджета и платежеспособности остаются одними из самых сильных". Банк Credit Suisse рекомендует в этом году инвестировать в рубль. И что после этого глобального оптимизма, не дожидаясь срыва нефтяных котировок "в пике", играть на понижение? Почти 55% опрошенных Bloomberg аналитиков считают, что США, а затем и ЕС могут ослабить санкции против России в 2017 году. Чудеса случаются, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Давайте посмотрим на график нефти в дневном разрезе. В 2016 году котировки следовали в рамках восходящего тренда, который проходит в данный момент на отметке $53. В ноябре котировки "слетели" с этого тренда вниз, но после знаковых решений нефтедобытчиков 30 ноября они опять на него "взобрались". Это о хорошем… Плохое состоит в том, что "быкам" не удалось пробить в январе декабрьский максимум и последний рывок наверх на $58,37 не подтвержден индикатором RSI. Образовалось небольшое "медвежье расхождение". На уровне $59-60 и на уровне $62,5 находятся сильные сопротивления. Хочу напомнить, что в 2015 году после достижения отметки $62,5 котировки нефти "нырнули" вниз и снизились за пару недель до 52,6. Следовательно, когда нефтяные цены достигают этих уровней сопротивления, покупать акции опасно, когда снижаются до 53 (такие цены были месяц назад), покупать сравнительно безопасно".