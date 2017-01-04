Deutsche Bank снизил рейтинг акций Роснефти и Газпром нефти до "держать" в связи с ростом котировок

Deutsche Bank понизил рекомендацию для акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "покупать" до "держать" в связи с ростом рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре банка.

Прогнозные цены акций "Роснефти" и "Газпром нефти", рассчитанные аналитиками Deutsche Bank, остались без изменения.

Прогнозная цена акций "Газпром нефти" составляет 220 рублей за штуку (текущая стоимость около 241 рублей), а акций "Роснефти" - 420 рублей (текущая стоимость - 403 рубля).