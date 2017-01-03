Рост акций продолжится - ИК Еврофинансы

"Из наиболее значимой статистики ждем уровень инфляции в Германии (16:00 мск), по США расходы на строительство и индекс экономических условий в производственной сфере (18:00 мск). С учетом растущей нефти закрытие сессии на российских рынках ожидаем укреплением рубля и ростом покупок активов", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.