.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост акций продолжится - ИК Еврофинансы
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 января 2017 года 15:26
Рост акций продолжится - ИК Еврофинансы
"Из наиболее значимой статистики ждем уровень инфляции в Германии (16:00 мск), по США расходы на строительство и индекс экономических условий в производственной сфере (18:00 мск). С учетом растущей нефти закрытие сессии на российских рынках ожидаем укреплением рубля и ростом покупок активов", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.
.
04 января 2017 года 09:35
Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года, цены на нефть сдерживали подъем. Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро. Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник, Brent у $55,9. читать дальше
.03 января 2017 года 13:21
"Стоимость нефти марки Brent достигала сегодня максимального значения с 12 декабря прошлого года. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднимались до $57,28. Заметим, что причины роста сырья остаются те же - надежды на сокращение объемов добычи в январе", - отмечает ведущий... читать дальше
.03 января 2017 года 09:50
По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, Brent выросла за год на 52%
Американские фондовые индексы завершили 2016 год в целом на позитиве, несмотря на снижение в последний рабочий день из-за фиксации прибыли инвесторами. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник. читать дальше
.03 января 2017 года 09:40
"Наш базовый прогноз на 2017 год предполагает, что среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 54 доллара/баррель. Ключевым риском нашему прогнозу считаем восстановление добычи нефти на сланцевых месторождениях в Америке. Прежде всего, отметим, что темпы снижения добычи в 2016 г. замедлились... читать дальше
.30 декабря 2016 года 15:59
Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка - Forexite
Представитель ЕЦБ Новотны заявил сегодня, что в 2017 году ожидается заметный рост инфляции в еврозоне, отмечают аналитики Forexite. Это связано со стабилизацией и ростом цен на энергоносители. Однако инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ +2.0% в год. Сегодняшний резкий и значительный рост... читать дальше
.30 декабря 2016 года 12:11
"Нефть сорта Brent в конце 2016 года продолжает торговаться с явным восходящим уклоном, и сейчас цена ее барреля составляет $57. Вчера Министерство энергетики США выпустило отчет по изменению запасов сырой нефти в подземных нефтехранилищах. По их информации, запасы увеличились на 0,6 млн барр.... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:22
"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:05
"Непростой для нефти год заканчивается на ценах вблизи максимальных уровней за последние два года. Но и наступающий 2017 год обещает быть нелегким - особенно в самом начале. Главной интригой будет способность стран ОПЕК держать достигнутые договоренности о снижении объемов добычи. В первую... читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:40
Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в течение последней торговой сессии. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:08
Нефть в моменте пыталась достичь новых высот, но не смогла сохранить позитивный настрой и под конец ушла в "минус", расположившись в районе 56 долларов за баррель Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Ключевую роль сыграли скорее спекулятивные факторы,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.