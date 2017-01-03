Причина роста нефти - надежда на сокращение объемов добычи в январе - ИК "ФИНАМ"

"Стоимость нефти марки Brent достигала сегодня максимального значения с 12 декабря прошлого года. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднимались до $57,28. Заметим, что причины роста сырья остаются те же - надежды на сокращение объемов добычи в январе", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ИК "ФИНАМ" Наталия Аседова.