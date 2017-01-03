Индекс ММВБ обновил исторический максимум - ИК "ФИНАМ"

"Индекс ММВБ в первый час торгов 3 января 2017 года обновил исторический максимум, достигнув уровня 2260,17 пункта. Предыдущий рекорд был установлен 14 декабря 2016 года, рублевый индикатор достиг отметки 2 258,1 пункта. Акции "Сбербанка" выросли на 1,35%, "Московской биржи" – на 3,38%, бумаги "Газпрома" прибавили 1,34%, "ЛУКОЙЛ" подрос на 0,43%, "Роснефть" – на 1,63%", - отмечают специалисты ИК "ФИНАМ".