Среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 54 доллара/баррель - Промсвязьбанк

"Наш базовый прогноз на 2017 год предполагает, что среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 54 доллара/баррель. Ключевым риском нашему прогнозу считаем восстановление добычи нефти на сланцевых месторождениях в Америке. Прежде всего, отметим, что темпы снижения добычи в 2016 г. замедлились до 4% г/г, а если смотреть с июля 2016 г., то добыча вовсе выросла на 360 тыс. барр./день – до 8,79 млн барр./день. Соглашение ОПЕК+ дает нефти некоторый повод для роста, что, в свою очередь, приводит к активизации сланцевых производителей в США: так, число активных буровых установок начало расти с середины 2016 года и уже практически сравнялось с уровнями начала года. По нашим расчетам, уже с мая-июня 2017 г. добыча нефти в США перевалит за 9 млн барр./день. Многие сланцевые производители планируют нарастить CapEx в 2017 г.: так, по самым консервативным прогнозам, расходы на разведку и добычу вырастут на 24,3% г/г – до 82,7 млрд долл. Отдельно отметим и предвыборные планы Д.Трампа - снять ограничения на добычу нефти и бурение скважин на землях, находящихся в фед.собственности и содействовать строительству нефтегазовой инфраструктуры - трубопроводов. Издержки сланцевиков в 2016 г. снизились до 30 долл./барр., но потенциал дальнейшего их снижения уже минимален, мы прогнозируем рост себестоимости до 34 долл./барр. в 2017 году", - обращают внимание эксперты Промсвязьбанка.