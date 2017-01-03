Фондовый рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста - Промсвязьбанк

"В 2017 году рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов. По нашим базовым ожиданиям, рост индекса ММВБ продолжится к отметке 2570 пунктов, но распределение по бумагам не будет равномерным. Нам нравятся акции компаний, обладающих крепким инвестиционным профилем. В частности, мы отдаем предпочтение акциям компаний, которые продолжат генерировать высокую рентабельность EBITDA/ROAE и обладают положительными ожидаемыми темпами роста финпоказателей ближайшие 5 лет. Важным критерием для нас является высокое качество корпоративного управления, регулярная выплата дивидендов, высокая ликвидность акций и некритичная долговая нагрузка. Фундаментально обоснованный уровень, согласно нашим моделям, составляет 2760 пунктов по индексу ММВБ и 1530 пунктов по РТС. Однако, учитывая большое количество рисков в 2017 году, мы устанавливаем более консервативный ориентир движения рынка на уровне 2570 пунктов ММВБ", - указывают специалисты Промсвязьбанка.