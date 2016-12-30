В следующем году мы ожидаем продолжения роста индекса ММВБ и укрепления российского рубля - ИК "Финам"

В последний торговый день 2016 года российский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику, заканчивая год в шаге от исторических максимумов, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. "Начало года не предвещало рынку ничего хорошего, - напоминает эксперт. - Снижение цен на нефть и негативные ожидания относительно ситуации в китайской экономике, а также возможность повышения ставки американским регулятором увели индекс ММВБ в район 1600 пунктов. Однако, страхи относительно ситуации в Китае не оправдались, американская экономика не давала повода к дальнейшему росту ставок, а рынок энергоносителей начал восстановление – сначала на разговорах о возможном снижении добычи, а затем и на временных факторах, способствовавших снижению поставок нефти из различных стран. В результате, российский рынок начал волну восстановления, быстро отыграв потери. А к концу года, на фоне заключения соглашения об ограничении добычи в рамках ОПЕК+, которое способствовало росту цен на нефть, а также победы Трампа на выборах в США, подогревающей ожидания улучшения отношений России с западными партнерами, установил новые исторические максимумы в районе 2250 пунктов. Лидерами торгов стали акции ИнтерРАО, ФСК ЕЭС и Аэрофлота, прибавившие более 150%. Хуже рынка провели год бумаги Мегафона и «префы» Башнефти и Сургутнефтегаза, потерявшие более 25%".

Если же говорить о динамике российских активов в 2017 году, то, на взгляд эксперта ИК, основными факторами здесь станут динамика цен на нефть и монетарная политика в США: "Отметим, что ситуация на рынке энергоносителей будет напрямую зависеть от выполнения договоренностей об ограничении добычи, достигнутых в рамках ОПЕК+. Если они будут соблюдаться, нефть марки Brent поднимется выше 60 долларов за баррель, где начнет испытывать давление со стороны увеличения предложения американскими сланцевыми добытчиками, что приведет к некоторой коррекции. Что же касается динамики ставки в США, то мы ожидаем не более 2 её повышений в течение 2017 года. Учитывая, что в цены уже сейчас заложено три, это станет позитивным фактором для высокорисковых активов, в том числе рубля и наших акций. В результате, в следующем году мы ожидаем продолжения роста индекса ММВБ и укрепления российского рубля".