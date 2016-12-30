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30 декабря 2016 года 16:40
Ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным повышением около 0.5% по итогам дня - Банк "Образование"
"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС демонстрируют разнонаправленное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия, - отмечает старший аналитик банка "Образование" Виталий Манжос. - Долларовый индекс РТС существенно просел под влиянием довольно масштабного внутридневного ослабления рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс ММВБ умеренно повысился под влиянием утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке. Впрочем, фьючерсы на "черное золото" уже развернулись вниз. Поэтому российские акции больше не имеют стимула для обновления своих внутридневных максимумов. Добавим, что текущая неуверенность участников сырьевых торгов связана с тем, что с 1 января начнет действовать международное соглашение по поводу сокращения объемов добычи нефти в формате ОПЕК+. Таким образом, открытие позиций в расчете на указанное событие возможно только до конца текущего торгового дня. Однако не стоит забывать о том, что среднесрочное улучшение настроений на нефтяном рынке было вызвано лишь ожиданиями обещанного сокращения добычи частью мировых производителей. Между тем, опубликованная вчера еженедельная статистика указала на неожиданный прирост запасов сырой нефти в США. Поэтому возможность дальнейшего движения фьючерсов на нефть к следующей значимой цели $60 пока остается под вопросом". Основным внешнеполитическим событием стало известие о введении санкций против ряда российских физических и юридических лиц со стороны США в связи с обвинениями во вмешательстве в предвыборную компанию за океаном в форме кибернетических атак. Объявленные ограничительные меры предполагают блокирование имущества и запрет на въезд в США. Кроме того, власти США высылают из страны 35 российских дипломатов. По-видимому, до момента январской смены хозяина "белого дома" мы будем наблюдать дальнейший обмен дипломатическими "любезностями" между Россией и США. На фоне умеренного внутридневного прироста индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи с отсутствием значимых корпоративных новостей мы не наблюдаем достаточно сильных движений в отдельных бумагах. Лидером внутридневного прироста среди голубых фишек выступили акции "Магнита" (MGNТ RM, +1.87%). Сегодня они вновь приблизились к своему сильному среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 11000 руб. Опережающим приростом также выделись акции Дикси (DIXY RM, +1.19%) и Лента др (LNTA RM, +1.22%). По-видимому, умеренный интерес к акциям розничных торговых сетей связан с ожиданиями увеличения объемов предновогодних продаж. Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +0.93%), Мечел-ап (MTLRP RM, +2.09%) также пользуются повышенным спросом на ожиданиях улучшения финансовых показателей по итогам 4 квартала. Это связано со среднесрочным ростом цен на коксующийся уголь. В связи с поквартальным пересмотром контрактных цен эта тенденция в полной мере нашла свое отражение лишь к новому году. "В настоящее время индекс ММВБ продолжает безыдейную консолидацию вблизи своего внутридневного максимума, в диапазоне 2215-2220 п. Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным повышением около 0.5% по итогам дня", - заключает В. Манжос.
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