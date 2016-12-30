Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка - Forexite

Представитель ЕЦБ Новотны заявил сегодня, что в 2017 году ожидается заметный рост инфляции в еврозоне, отмечают аналитики Forexite. Это связано со стабилизацией и ростом цен на энергоносители. Однако инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ +2.0% в год.

Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка перед Новогодними праздниками. Давление на курс доллара оказывает продолжение снижения доходности облигаций в США. Вчера доходность 10-летних бумаг упала на 0.030 пункта ниже уровня 2.480%, минимального более чем за две недели.

Народный банк Китая заявил вчера, что планирует удвоить количество валют в корзине, на основании которой устанавливается курс юаня. Курс доллар/юань вырос за год примерно на 7%, что является самым значительным повышением курса с 1994 года.

Цена на нефть марки Брент заканчивает год ростом более чем на 50% после снижение в течение трех лет подряд. Цены на цинк и сталь выросли в 2016 году на 60%.

В следующем году внимание инвесторов будет направлено на выборы во Франции, Голландии и Германии, а также на процесс реформирования банковской системы в Италии.