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30 декабря 2016 года 15:12
До конца торгового дня пятницы на российском рынке акций будет наблюдаться боковой тренд - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 30 декабря, цены на нефть марки Brent выросли до максимальных значений текущего года и достигли отметки $57,2 на фоне ослабления курса доллара за последние сутки, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - При этом увеличение запасов сырой нефти в США на 0,6 млн барр. не стало неожиданностью для рынка. Несмотря на рост цен на нефть, курс рубля относительно доллара сегодня снизился на 1 руб. до 61,4150 руб./долл. Российские индексы акции в последнюю торговую сессию уходящего года торгуются разнонаправленно. Так, если индекс ММВБ растет на 0,4%, поднявшись до отметки 2216,5 пункта, то из-за ослабления рубля индекс РТС снизился на 0,7%. Второй день подряд лучше рынка выглядят акции Polymetal (+1,8%), котировки которых растут вслед за ценами на нефть. До конца торгового дня мы прогнозируем боковой тренд на российском рынке акций, активность инвесторов будет низкой. Что касается 9 января, когда возобновятся основные торги на российском рынке акций, инвесторы будут отыгрывать содержание протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, а также рост опасений девальвации юаня, курс которого сегодня опустился до минимальных значений за последние несколько лет".
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30 декабря 2016 года 15:59
Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка - Forexite
Представитель ЕЦБ Новотны заявил сегодня, что в 2017 году ожидается заметный рост инфляции в еврозоне, отмечают аналитики Forexite. Это связано со стабилизацией и ростом цен на энергоносители. Однако инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ +2.0% в год. Сегодняшний резкий и значительный рост... читать дальше
.30 декабря 2016 года 12:11
"Нефть сорта Brent в конце 2016 года продолжает торговаться с явным восходящим уклоном, и сейчас цена ее барреля составляет $57. Вчера Министерство энергетики США выпустило отчет по изменению запасов сырой нефти в подземных нефтехранилищах. По их информации, запасы увеличились на 0,6 млн барр.... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:22
"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:05
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.30 декабря 2016 года 09:40
Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в течение последней торговой сессии. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:08
Нефть в моменте пыталась достичь новых высот, но не смогла сохранить позитивный настрой и под конец ушла в "минус", расположившись в районе 56 долларов за баррель Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Ключевую роль сыграли скорее спекулятивные факторы,... читать дальше
.29 декабря 2016 года 13:18
Фондовые индексы США завершили сессию в среду в минусе (S&P500: -0,84%) на фоне падения всех секторов при объеме торгов ниже среднего уровня, отмечает начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс" Игорь Клюшнев. Снижение в лидерах недавнего ралли - технологических и банковских акциях... читать дальше
.29 декабря 2016 года 11:35
"Нефтяные цены в 2017 году будут испытывать воздействие разнонаправленных факторов. Попытаемся коротко систематизировать их. На дальнейшее повышение котировок будет влиять следующее. Прежде всего, результат соглашения экспортёров о снижении производства в 2017 году в объёме около 1,8 млн барр. в... читать дальше
.29 декабря 2016 года 10:11
"Мы ожидаем коррекции вниз от котировок нефти. Скорее всего, запасы увеличатся по причине теплой погоды в США, что снизит потребление топлива. API прогнозирует увеличение запасов на 4,2 млн баррелей", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов. читать дальше
.29 декабря 2016 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть дешевеет в четверг. читать дальше
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