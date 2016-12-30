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30 декабря 2016 года 14:27
В 2017 году рост американской валюты продолжится - LiteForex
"После президентских выборов инвесторы активно покупали акции на американском рынке и доллар, продавая гособлигации, активы-убежища и другие валюты против американской валюты, - комментирует аналитик LiteForex Артём Шашков. - Участники финансового рынка ожидают, что политика новой администрации, ориентированная на рост, поддержит прибыль в корпоративном секторе и станет стимулом для экономического развития. Однако в последние дни рост прекратился на фоне низких объемов торгов в связи с концом года, сведением балансов и фиксацией прибыли. Рост экономики США ускорился, и многие инвесторы ожидают, что администрация Дональда Трампа примет такие позитивные для бизнеса меры, как снижение налогов и ослабление регулирования. Сегодня кратковременный взлет евро поддержал рост других валют против доллара. При низких объемах торгов сегодня в начале азиатской сессии пара евро/доллар резко подскочила на 160 пунктов к отметке 1,0650. Пытаться объяснить такую динамику рынка, видимо, бесполезно. Предполагается, что причиной такого внезапного роста евро к доллару стали действия торговых роботов, сработавших на рост евро при отсутствии ордеров на продажу на тонком рынке и при низкой ликвидности". "Несмотря на снижение, доллар заканчивает 2016 год с ростом более чем на 3%, - отмечает эксперт. - В 2017 году рост американской валюты, по всей вероятности, продолжится. Тому есть ряд причин фундаментального характера. Участники рынка будут ждать действий от правительства США при новом президенте, направленных на увеличение бюджетных расходов, а также от ФРС, в чьи планы входит дальнейшее повышение процентной ставки в США в новом году. Если же новая администрация президента США начнет испытывать трудности в реализации программы стимулирования экономики США, то рост доллара может быть подвержен риску коррекции. Но общий фундаментальный фон благоприятствует дальнейшему укреплению доллара в новом году".
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30 декабря 2016 года 15:59
Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка - Forexite
Представитель ЕЦБ Новотны заявил сегодня, что в 2017 году ожидается заметный рост инфляции в еврозоне, отмечают аналитики Forexite. Это связано со стабилизацией и ростом цен на энергоносители. Однако инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ +2.0% в год. Сегодняшний резкий и значительный рост... читать дальше
.30 декабря 2016 года 12:11
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.30 декабря 2016 года 11:22
"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две... читать дальше
.30 декабря 2016 года 11:05
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.30 декабря 2016 года 09:40
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.30 декабря 2016 года 09:08
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.29 декабря 2016 года 13:18
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.29 декабря 2016 года 11:35
"Нефтяные цены в 2017 году будут испытывать воздействие разнонаправленных факторов. Попытаемся коротко систематизировать их. На дальнейшее повышение котировок будет влиять следующее. Прежде всего, результат соглашения экспортёров о снижении производства в 2017 году в объёме около 1,8 млн барр. в... читать дальше
.29 декабря 2016 года 10:11
"Мы ожидаем коррекции вниз от котировок нефти. Скорее всего, запасы увеличатся по причине теплой погоды в США, что снизит потребление топлива. API прогнозирует увеличение запасов на 4,2 млн баррелей", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов. читать дальше
.29 декабря 2016 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть дешевеет в четверг. читать дальше
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