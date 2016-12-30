В 2017 году рост американской валюты продолжится - LiteForex

"После президентских выборов инвесторы активно покупали акции на американском рынке и доллар, продавая гособлигации, активы-убежища и другие валюты против американской валюты, - комментирует аналитик LiteForex Артём Шашков. - Участники финансового рынка ожидают, что политика новой администрации, ориентированная на рост, поддержит прибыль в корпоративном секторе и станет стимулом для экономического развития. Однако в последние дни рост прекратился на фоне низких объемов торгов в связи с концом года, сведением балансов и фиксацией прибыли. Рост экономики США ускорился, и многие инвесторы ожидают, что администрация Дональда Трампа примет такие позитивные для бизнеса меры, как снижение налогов и ослабление регулирования. Сегодня кратковременный взлет евро поддержал рост других валют против доллара. При низких объемах торгов сегодня в начале азиатской сессии пара евро/доллар резко подскочила на 160 пунктов к отметке 1,0650. Пытаться объяснить такую динамику рынка, видимо, бесполезно. Предполагается, что причиной такого внезапного роста евро к доллару стали действия торговых роботов, сработавших на рост евро при отсутствии ордеров на продажу на тонком рынке и при низкой ликвидности".

"Несмотря на снижение, доллар заканчивает 2016 год с ростом более чем на 3%, - отмечает эксперт. - В 2017 году рост американской валюты, по всей вероятности, продолжится. Тому есть ряд причин фундаментального характера. Участники рынка будут ждать действий от правительства США при новом президенте, направленных на увеличение бюджетных расходов, а также от ФРС, в чьи планы входит дальнейшее повышение процентной ставки в США в новом году. Если же новая администрация президента США начнет испытывать трудности в реализации программы стимулирования экономики США, то рост доллара может быть подвержен риску коррекции. Но общий фундаментальный фон благоприятствует дальнейшему укреплению доллара в новом году".