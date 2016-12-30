Вполне возможно, что Brent будет стремиться к $78 в следующем году - Verum Option

"Нефть сорта Brent в конце 2016 года продолжает торговаться с явным восходящим уклоном, и сейчас цена ее барреля составляет $57. Вчера Министерство энергетики США выпустило отчет по изменению запасов сырой нефти в подземных нефтехранилищах. По их информации, запасы увеличились на 0,6 млн барр. Впрочем, эта информация никак не повлияла на стоимость нефти. Если же взглянуть на месячный график нефти сорта Brent и предположить, что больше обвалов цен не будет, то 50%-ым уровнем между наивысшей и низшей точками является отметка $78. Вполне возможно, что именно к этому ценовому значению будет стремиться актив в следующем году. Конечно, одних технических факторов для этого будет недостаточно, потребуются и фундаментальные основания для дальнейшего восстановления цен на нефть", - отмечают специалисты Verum Option.