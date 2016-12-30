Настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05 - ВТБ 24

"Полагаем, что настал, наконец, момент, когда евро-доллар пустят выше 1,05, и тогда начнется самое настоящее ралли против доллара на Forex. И если у нас впереди зимние каникулы, на Западе пошли уже полноценные торговые будни, где часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две недели года, связанного с празднованием католического Рождества. Нефть, вероятно, продолжит тренд на рост и может показать новые максимумы. В общем, полагаем, что доллар в ближайшие дни начнет ускоренно падать по "широкому фронту" активов, начиная от меди и заканчивая даже японской иеной. Правда, падение доллар-иены может несколько негативно сказаться на состоянии мировых фондовых рынков, поскольку иена была фондирующей валютой. Однако нельзя не отметить, что фондовые рынки, особенно американский, значительно оторвались в росте от цен на сырье. Теперь пришла пора роста для других активов - как сырьевых товаров, так и противостоящих доллару валют", - комментирует ситуацию аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев.