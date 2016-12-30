Наступающий год обещает быть непростым для нефти - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Непростой для нефти год заканчивается на ценах вблизи максимальных уровней за последние два года. Но и наступающий 2017 год обещает быть нелегким - особенно в самом начале. Главной интригой будет способность стран ОПЕК держать достигнутые договоренности о снижении объемов добычи. В первую очередь, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, от этого будет зависеть способность цен к дальнейшему росту.