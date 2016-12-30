Среднесрочно к покупкам можно рекомендовать акции "Роснефти", "Аэрофлота" и "ВТБ" - Алор Брокер

"Нефтяные котировки продолжают "ползти" вверх, даже преодолев $57, что привносит позитив для российского фондового рынка и рубля. Сегодня индекс РТС может вырасти на 0,5-1%. Ограничивать движение вверх будет новое обострение политической напряженности между Россией и США. Индекс доллара продолжает падать. В пятницу курсы доллара и евро снизятся до 59,8 рубля и 62,8 рубля соответственно. Среднесрочно к покупкам можно рекомендовать акции "Роснефти", "Аэрофлота" и "ВТБ". Московская биржа будет работать и в праздничные дни, с 3 января. Но мы не рекомендуем оставлять открытые краткосрочные торговые позиции до 9 января. Также советуем позаботиться о свободном остатке денежных средств на брокерском счете, в январе брокерские компании будут удерживать НДФЛ по операциям с ценными бумагами", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.