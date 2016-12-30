Рубль может ослабнуть перед длинными выходными - "Открытие Брокер"

До конца года особых движений на рынке не ожидается, хотя отечественная валюта может заметно ослабнуть перед длинными выходными, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.