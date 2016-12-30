Открытие рынка в пятницу пройдет с повышением порядка 0,3% по индексу ММВБ - Банк "Образование"

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Мы ожидаем открытия рынка с повышением порядка 0,3% по индексу ММВБ (в диапазоне 2210-2215 пунктов). Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2200, 2190 пунктов. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2230, 2240 пунктов. Вероятно, после умеренно позитивного старта торгов индекс ММВБ продолжит попытки повышения в район 2220-2230 пунктов", - считает старший аналитик Банка "Образование" Виталий Манжос.