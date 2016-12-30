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30 декабря 2016 года 09:17
Индекс ММВБ устремится к "магической" отметке в 2222 пункта - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись выше уровня в $57 за баррель года на фоне ожиданий начала сокращения добычи странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2205-2210 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор устремится к "магической" отметке в 2222 пункта, сулящей оригинальное и динамичное будущее", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.
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30 декабря 2016 года 11:22
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.30 декабря 2016 года 11:05
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.30 декабря 2016 года 09:40
Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в течение последней торговой сессии. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.30 декабря 2016 года 09:08
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.29 декабря 2016 года 13:18
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.29 декабря 2016 года 10:11
"Мы ожидаем коррекции вниз от котировок нефти. Скорее всего, запасы увеличатся по причине теплой погоды в США, что снизит потребление топлива. API прогнозирует увеличение запасов на 4,2 млн баррелей", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов. читать дальше
.29 декабря 2016 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть дешевеет в четверг. читать дальше
.29 декабря 2016 года 09:02
Нефть сорта Brent растет вторую неделю кряду, вернувшись к максимумам, достигнутым 12 декабря, когда производители в формате ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении добычи. Собственно, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, предвкушение восстановления баланса спроса и... читать дальше
.28 декабря 2016 года 16:46
Собравшись с силами после недавней консолидации, американская валюта решилась на очередной рывок вверх перед окончанием месяца и года, обращает внимание региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, озабоченная судьбой итальянского Monte dei Paschi, впервые на этой неделе ушла... читать дальше
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