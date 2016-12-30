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30 декабря 2016 года 09:08
Рынок нефти завершает год достойно - eToro
Нефть в моменте пыталась достичь новых высот, но не смогла сохранить позитивный настрой и под конец ушла в "минус", расположившись в районе 56 долларов за баррель Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Ключевую роль сыграли скорее спекулятивные факторы, вылившиеся в фиксации прибыли на привлекательных высоких уровнях. Впрочем, определенные коррективы сыграл и неоднозначный отчет Минэнерго США, отразивший увеличение запасов энергоносителей на 614 тыс. барр. против ожидаемого падения на 1,5 млн барр. Прирост оказался гораздо скромнее оценки API, согласно которой объемы увеличились на 4,2 млн барр., максимально за шесть недель. При этом, несмотря на растущую буровую активность сланцевых компаний, добыча снова сократилась на 20 тыс. барр./сутки. Тем не менее, даже небольшого увеличения запасов хватило, чтобы на психологическом уровне подтолкнуть игроков к фиксации прибыли в предпоследний торговый день уходящего года. "Brent вступает в 2017 на высоких позициях, восстановившись от январских минимумов более чем на 50%. Сможет ли актив "сохранить лицо" в январе – большой вопрос. Главной интригой в начале года будут сигналы со стороны ОПЕК+. Если по итогам первого месяца исполнения договоренностей производители отчитаются о добросовестном сокращении добычи, актив может подняться до 60 долларов и даже выше, но вряд ли надолго задержится на этих высотах из-за рисков со стороны сланцевых компаний США и доллара, который будет и далее укреплять свои позиции в предвкушении новой политики Трампа", - полагает специалист eToro.
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30 декабря 2016 года 11:22
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.30 декабря 2016 года 11:05
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.28 декабря 2016 года 16:46
Собравшись с силами после недавней консолидации, американская валюта решилась на очередной рывок вверх перед окончанием месяца и года, обращает внимание региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, озабоченная судьбой итальянского Monte dei Paschi, впервые на этой неделе ушла... читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:20
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