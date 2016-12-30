В первом квартале 2017 года увидим более высокие цены на акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера индекс РТС показал положительную динамику (+0,53%). В конце года рост рынка прекратился, но в первом квартале 2017 года мы увидим более высокие цены на акции. Пока фондовые индексы находятся в "зоне быков", и оптимизм будет "подпитываться" благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков и дивидендным фактором", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.