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29 декабря 2016 года 16:56
По итогам дня прогнозируем снижение индекса ММВБ примерно до 2180 пунктов - ИК "Финам"
В четверг после обеда котировки ключевых отечественных фондовых индексов демонстрируют разнонаправленную динамику: ММВБ теряет 0,25%, отступая до 2178 пунктов, а РТС прибавляет менее 0,1%, торгуясь выше 1139 пунктов, констатирует аналитик ИК "Финам" Тимур Нигматулин. Влияние внешнего фона на российский рынок можно оценить как умеренно негативное. Так, сводный европейский индекс Stoxx 600 к текущему моменту теряет 0,23%, а фьючерс на американский индикатор S&P 500 демонстрирует нейтральную динамику. Помимо внешнего фона покупкам не способствует негативный новостной поток: по данным источников Рейтер, сегодня ожидается объявление США санкций против России за якобы проводившиеся кибератаки во время проведения президентских выборов. Среди более-менее ликвидных российских акций к текущему моменту в лидерах снижения находятся ОГК2 (-3,2%), СОЛЛЕРС (-2,2%) и Транснефть (ап: -2%). Наибольший рост котировок наблюдается в акциях ТГК1 (+4,3%), Polymetal (+3,7%) и Мечел (ао: +2,1%). Валютная пара евро/доллар растет на 0,43%, до отметки 1,0457. Валютная пара доллар/рубль прибавляет менее 0,1%, превышая 60,4 руб., а евро/рубль растет менее чем на 0,5%, до 63,1 руб. Фьючерсы на нефть основных сортов к текущему моменту торгуются разнонаправленно, не уходя, впрочем, далеко от уровней предыдущего закрытия. Баррель Brent стоит $57,08, а WTI - $53,92. Несмотря на значительный рост запасов согласно недавно вышедшим оценкам API, значительную поддержку рынку «черного золота» оказывает снижающийся почти на 0,5% индекс доллара (DXY). Сегодня на 19:00 мск запланирован выход официальных недельных данных по запасам и добыче от Минэнерго США, что может спровоцировать усиление волатильности. "Учитывая умеренно-негативный внешний фон и «тонкий» предпраздничный рынок, по итогам дня прогнозируется снижение ММВБ примерно до 2180 пунктов. На валютном рынке ожидается сохранение околонулевой динамики по паре доллар/рубль вблизи текущей отметки (60,4 руб.)", - прогнозирует аналитик ИК.
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