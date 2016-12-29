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29 декабря 2016 года 13:50
Нефть «топчется» чуть выше $56 за барель Brent в ожидании данных от Минэнерго США - "Нордеа Банк"
"Нефть «топчется» чуть выше $56/Brent в ожидании данных от Минэнерго США. Новостной фон смешанный: Bloomberg опрос отражает ожидания по снижению запасов на 1.5 mn bbl, при этом API, напротив прогнозирует рост на 4.2 mn bbl. Данные о сроках первого совещания по контролю за сделкой ОПЕК+ изменены, заседание состоится 21-22 января. Ослабление позиций доллара и общий фон в целом на стороне нефти, что дает основание рассчитывать на сохранение текущих отметок. Однако год все же будет закрываться фактически на данных от Минэнерго США при этом торги уже «тонкие», т.е. разбег по цифрам на закрытии может быть заметным, но в любом случае $56 пока осевая точка", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Давыдов Денис.
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29 декабря 2016 года 13:18
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.29 декабря 2016 года 10:11
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.29 декабря 2016 года 09:02
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.28 декабря 2016 года 11:43
При положительных для рынка данных о запасах нефти в США не исключаем попыток закрепиться выше $56 по Brent - "Нордеа Банк"
"Нефть сдержанно корректируется после 1,5% роста накануне. Основным оптимизмом для рынка, который позволил преодолеть Brent отметку в $56/bbl впервые за две недели, стал новостной фон, связанный с исполнением соглашения по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+. Так, первая встреча комитета... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:41
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.28 декабря 2016 года 09:08
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