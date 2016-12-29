В случае возобновления роста цен на нефть уже сегодня доллар может протестировать уровень 60 рублей - ИК "ФИНАМ"

"Сохранение позиций нефтью марки Brent выше 56 долларов будет способствовать консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар, после установления вчера нового годового минимума чуть выше 60,2 рубля, попытается закрепиться под отметкой 60,5 рублей, которая до вчерашнего дня выступала годовым минимумом и локальной поддержкой. При этом в случае возобновления роста цен на нефть уже сегодня доллар может протестировать уровень 60 рублей", - обращает внимание аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.