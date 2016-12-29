Нефтяные цены скорректируются вниз - Банк "Глобэкс"

"Мы ожидаем коррекции вниз от котировок нефти. Скорее всего, запасы увеличатся по причине теплой погоды в США, что снизит потребление топлива. API прогнозирует увеличение запасов на 4,2 млн баррелей", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.