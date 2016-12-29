Индекс РТС сегодня будет колебаться возле отметки 1140 пунктов - Алор Брокер

"Российский рынок акций будет находиться вблизи уровней, достигнутых ранее. Индекс РТС сегодня будет колебаться возле отметки 1140 пунктов. Курсы доллара и евро упадут до 59,8 рубля и 62,5 рубля соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 19:00 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Транснефти" (пр.), ФСК ЕЭС и ВТБ, цены которых пробивают локальные максимумы. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям металлургов (ММК, НЛМК, "Северсталь"), так как в условиях сильного укрепления рубля их бизнес становится менее прибыльным", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.