Рынок акций может начать день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций может начать день в "минусе", а рубль — с ослабления. Если идея коррекции на перегретом рынке нефти "завладеет умами", то на "тонком" рынке давление "медведей" будет весьма ощутимым", - считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.