Умеренно негативный внешний фон пока не предполагает агрессивных распродаж российских акций - Банк "Образование"

"Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США слабо повышаются в цене в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели в пределах 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1,3%. Гонконгский Hang Seng незначительно понизился. С учетом негативного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Мы ожидаем открытия рынка с понижением порядка 0,2-0,3% по индексу ММВБ вблизи отметки 2180 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2170, 2160 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 пунктов. Умеренно негативный внешний фон пока не предполагает агрессивных распродаж российских акций", - прогнозирует старший аналитик Банка "Образование" Виталий Манжос.