.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2180-2185 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 декабря 2016 года 09:19
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2180-2185 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на существенный прирост запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2180-2185 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при невысокой предновогодней активности инвесторов, - указывает начальник анаилтического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. - Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. При этом новости с нефтяного рынка и публикуемые сегодня данные по запасам и производству нефти в США могут стать сильным драйвером для рыночных движений. В то же время готовящееся объявление США о новых санкциях в отношении России вряд ли скажется на настроениях инвесторов".
.
29 декабря 2016 года 13:18
Фондовые индексы США завершили сессию в среду в минусе (S&P500: -0,84%) на фоне падения всех секторов при объеме торгов ниже среднего уровня, отмечает начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс" Игорь Клюшнев. Снижение в лидерах недавнего ралли - технологических и банковских акциях... читать дальше
.29 декабря 2016 года 11:35
"Нефтяные цены в 2017 году будут испытывать воздействие разнонаправленных факторов. Попытаемся коротко систематизировать их. На дальнейшее повышение котировок будет влиять следующее. Прежде всего, результат соглашения экспортёров о снижении производства в 2017 году в объёме около 1,8 млн барр. в... читать дальше
.29 декабря 2016 года 10:11
"Мы ожидаем коррекции вниз от котировок нефти. Скорее всего, запасы увеличатся по причине теплой погоды в США, что снизит потребление топлива. API прогнозирует увеличение запасов на 4,2 млн баррелей", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов. читать дальше
.29 декабря 2016 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть дешевеет в четверг. читать дальше
.29 декабря 2016 года 09:02
Нефть сорта Brent растет вторую неделю кряду, вернувшись к максимумам, достигнутым 12 декабря, когда производители в формате ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении добычи. Собственно, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, предвкушение восстановления баланса спроса и... читать дальше
.28 декабря 2016 года 16:46
Собравшись с силами после недавней консолидации, американская валюта решилась на очередной рывок вверх перед окончанием месяца и года, обращает внимание региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, озабоченная судьбой итальянского Monte dei Paschi, впервые на этой неделе ушла... читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:20
Сегодня рынки везде работают после длинных выходных. Курс евро/доллар вырос до максимального уровня за шесть дней - 1,0478. Но курс не смог удержаться на высоких уровнях и стремительно упал ниже отметки 1,0410, отмечают специалисты Forexite. Стоит отметить сегодняшние экономические показатели в... читать дальше
.28 декабря 2016 года 11:43
При положительных для рынка данных о запасах нефти в США не исключаем попыток закрепиться выше $56 по Brent - "Нордеа Банк"
"Нефть сдержанно корректируется после 1,5% роста накануне. Основным оптимизмом для рынка, который позволил преодолеть Brent отметку в $56/bbl впервые за две недели, стал новостной фон, связанный с исполнением соглашения по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+. Так, первая встреча комитета... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне". Нефть перешла к слабому снижению в среду. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:08
Нефть завершает год на "мажорной ноте", вдвое подорожав от минимумов января и стабилизировавшись в районе отметки 55 долларов за баррель Brent. И сейчас самое время подвести итоги уходящего года, а также обозначить ключевые факторы риска, которые способны развеять надежды "быков" на дальнейшее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.