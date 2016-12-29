Рынок акций остается в перекупленном состоянии, а его снижению препятствуют высокие цены на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера фондовые индексы показали нейтральную динамику. Идеи 2016 года исчерпаны, инвесторы мысленно празднуют Новый год. При этом рынок продолжает оставаться в перекупленном состоянии, а его снижению препятствуют высокие цены на нефть. Российские акции извлекли максимальную выгоду из "Трамп-ралли" и повышения цен на нефть. Позитивным является и то, что Россия выходит из рецессии. При этом в середине следующего года может ощущаться дефицит свежих драйверов для роста. Движение рынка наверх пока носит восстановительный характер, поэтому не является большой победой "быков". Индекс РТС сейчас находится на отметке 1138, и это очень скромно. В 2007 и 2011 годах он был выше отметки 2000 пунктов", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.