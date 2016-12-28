Рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам - ИК "Финам"

"На валютной секции Московской биржи рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам, - отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Так, к середине дня доллар снижался на 0,2%, вплотную подойдя к уровню 60,5 рубля, который выступает текущим годовым минимумом, евро снижался на 0,7%, уйдя ниже 63 рублей. С технической точки зрения, пара доллар/рубль пробив поддержку на уровне 62 рубля, которая выступала минимумом года, установленным в октябре, доллар развернулся и протестировал эту отметку снизу. В дальнейшем «медведям» удалось перехватить инициативу и возобновить негативную динамику, в результате чего сейчас американская валюта подошла к 60,5 рубля. Пробой этой локальной поддержки будет сигналом к продолжению снижения и возможности ухода пары ниже 60 рублей".