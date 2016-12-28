Долларовые "быки" снова отправились за покупками - eToro

Собравшись с силами после недавней консолидации, американская валюта решилась на очередной рывок вверх перед окончанием месяца и года, обращает внимание региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, озабоченная судьбой итальянского Monte dei Paschi, впервые на этой неделе ушла под отметку 1,04. GBP/USD торгуется на новых почти двухмесячных минимумах, "угрожая круглой" отметке 1,22, а USD/JPY возобновила попытки движения к уровню 118,00.

Оптимизма долларовым "быка" добавил опубликованный накануне блок американской статистики. Главным поводом для оптимизма стал резкий скачок индекс потребительского доверия, который достиг в декабре 15-летнего максимума на ожиданиях новой политики Трампа, которая, как надеются участники рынка, ускорит рост американской экономики.

Дополнительным преимуществом USD пользуется в условиях снижения привлекательности европейских валют. Евро "страдает" от стимулирующей политики ЕЦБ, низкой инфляции, высокой безработицы в еврозоне, а также от банковского кризиса в регионе, который на этот раз дал о себе знать в Италии. "Головной болью" стерлинга остаются страхи по поводу предстоящих переговоров о выходе Британии из ЕС. В силу сохраняющихся противоречий между сторонами, многие опасаются так называемого "жесткого брекзита" и остаются в "коротких" позициях по фунту.

"Впрочем, если сравнивать позиции EUR и GBP, более долгосрочные перспективы "британца" выглядят более благоприятными, прежде всего, на фоне потенциальных действий двух Центробанков в будущем. Если у ЕЦБ не предвидится предпосылок для сворачивания стимулов, то Банку Англии, возможно, уже в первой половине следующего года придется поднять вопрос повышения ставок, если инфляция будет активно ускоряться на фоне слабой национальной валюты", - отмечает специалист eToro.