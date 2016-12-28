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28 декабря 2016 года 16:46
Долларовые "быки" снова отправились за покупками - eToro
Собравшись с силами после недавней консолидации, американская валюта решилась на очередной рывок вверх перед окончанием месяца и года, обращает внимание региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, озабоченная судьбой итальянского Monte dei Paschi, впервые на этой неделе ушла под отметку 1,04. GBP/USD торгуется на новых почти двухмесячных минимумах, "угрожая круглой" отметке 1,22, а USD/JPY возобновила попытки движения к уровню 118,00. Оптимизма долларовым "быка" добавил опубликованный накануне блок американской статистики. Главным поводом для оптимизма стал резкий скачок индекс потребительского доверия, который достиг в декабре 15-летнего максимума на ожиданиях новой политики Трампа, которая, как надеются участники рынка, ускорит рост американской экономики. Дополнительным преимуществом USD пользуется в условиях снижения привлекательности европейских валют. Евро "страдает" от стимулирующей политики ЕЦБ, низкой инфляции, высокой безработицы в еврозоне, а также от банковского кризиса в регионе, который на этот раз дал о себе знать в Италии. "Головной болью" стерлинга остаются страхи по поводу предстоящих переговоров о выходе Британии из ЕС. В силу сохраняющихся противоречий между сторонами, многие опасаются так называемого "жесткого брекзита" и остаются в "коротких" позициях по фунту. "Впрочем, если сравнивать позиции EUR и GBP, более долгосрочные перспективы "британца" выглядят более благоприятными, прежде всего, на фоне потенциальных действий двух Центробанков в будущем. Если у ЕЦБ не предвидится предпосылок для сворачивания стимулов, то Банку Англии, возможно, уже в первой половине следующего года придется поднять вопрос повышения ставок, если инфляция будет активно ускоряться на фоне слабой национальной валюты", - отмечает специалист eToro.
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28 декабря 2016 года 15:20
Сегодня рынки везде работают после длинных выходных. Курс евро/доллар вырос до максимального уровня за шесть дней - 1,0478. Но курс не смог удержаться на высоких уровнях и стремительно упал ниже отметки 1,0410, отмечают специалисты Forexite. Стоит отметить сегодняшние экономические показатели в... читать дальше
.28 декабря 2016 года 11:43
При положительных для рынка данных о запасах нефти в США не исключаем попыток закрепиться выше $56 по Brent - "Нордеа Банк"
"Нефть сдержанно корректируется после 1,5% роста накануне. Основным оптимизмом для рынка, который позволил преодолеть Brent отметку в $56/bbl впервые за две недели, стал новостной фон, связанный с исполнением соглашения по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+. Так, первая встреча комитета... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне". Нефть перешла к слабому снижению в среду. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:08
Нефть завершает год на "мажорной ноте", вдвое подорожав от минимумов января и стабилизировавшись в районе отметки 55 долларов за баррель Brent. И сейчас самое время подвести итоги уходящего года, а также обозначить ключевые факторы риска, которые способны развеять надежды "быков" на дальнейшее... читать дальше
.27 декабря 2016 года 16:46
Основная валютная пара евро/доллар в последние дни, как и другие валюты, находится в естественной консолидации в исключительно узком диапазоне 1,0420-1,0470, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эйфоричные движения, связанные с победой Д.Трампа и повышением ставки ФРС, пока завершены.... читать дальше
.27 декабря 2016 года 15:32
"Цена на золото в ходе торгов во вторник растет на фоне затишья на рынках после празднований католического Рождества и в преддверии новогодних выходных. Сегодня активность инвесторов остается слабой. На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать... читать дальше
.27 декабря 2016 года 14:42
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в ходе неактивных праздничных торгов. Курс доллара США стабилен. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился. Цены на золото в Шанхае немного подросли, стоимость серебра и платины снижалась, объемы торгов в золоте выросли,... читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:43
У участников рынка нефти остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправлено. Нефть стабильна во вторник утром. читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:18
Единая валюта завершает год вблизи 14-летних минимумов против доллара США, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Во многом недавнее ослабление евро было связано с повсеместным ралли американской валюты после победы Трампа на президентских выборах. А контрольный... читать дальше
.26 декабря 2016 года 17:14
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на... читать дальше
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