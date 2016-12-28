Спокойные торги сохранятся до закрытия рынка акций - "Открытие Брокер"

Вечером, в 18:00 мск, будут обнародованы незавершённые сделки по продаже недвижимости в США. Спокойные торги сохранятся до закрытия рынка акций, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Что же до внешних рынков, то на праздничной неделе индексы в США редко падают, а вот нефть уже кажется сильно перегретой.