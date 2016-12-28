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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс ММВБ вернулся к отметке 2190 пунктов - Банк "Образование"
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28 декабря 2016 года 15:51

Индекс ММВБ вернулся к отметке 2190 пунктов - Банк "Образование"

"В настоящее время индекс ММВБ растерял "львиную долю" своего внутридневного прироста, вернувшись к отметке 2190 пунктов. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать вечерняя публикация ноябрьской статистики по количеству незавершенных сделок по продаже жилья в США (18:00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,8% по итогам дня", - отмечает старший аналитик Банка "Образование" Виталий Манжос.

Опубликовано: /Банк "Образование"/
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