Индекс ММВБ вернулся к отметке 2190 пунктов - Банк "Образование"

"В настоящее время индекс ММВБ растерял "львиную долю" своего внутридневного прироста, вернувшись к отметке 2190 пунктов. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать вечерняя публикация ноябрьской статистики по количеству незавершенных сделок по продаже жилья в США (18:00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,8% по итогам дня", - отмечает старший аналитик Банка "Образование" Виталий Манжос.