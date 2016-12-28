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28 декабря 2016 года 15:02
Наиболее вероятный диапазон до конца года – 60-62 руб/долл. - TeleTrade
"Нефтяные котировки растут на волне продолжения оптимизма, связанного с сокращением добычи экспортёрами, - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Рынок закладывается наперёд, хотя пока никакого снижения профицита не происходит. Но в эйфории игнорируются такие сигналы как рост поставок в Ливии, в США. Цена Brent всё же прорвала вверх сильнейшее сопротивление на $56/ барр. и вышла к $57/барр. У ОПЕК теперь очень сложная задача. Обеспечить баланс цен так, чтобы снова не потерять свою долю рынка. Очевидно, такая балансировка произойдёт при цене Brent не выше $60/барр. Диапазон $54-60 не даст вновь развиться сильному буму сланцевой добычи в США, хотя увеличение производства там и произойдёт. Но в меньших объёмах (с 8,5 до примерно 9,2 млн барр/сутки, то есть на 0,7 млн), по сравнению со снижением добычи в ОПЕК+ (даже если не будут полностью выполнены соглашения о сокращении на 1,76 млн и оно составит, например, 1,5 млн). Таким образом, вероятные пределы повышения котировок чёрного золота недалеки. Но теперь текущий диапазон расширился. Закрепление выше $56 откроет путь к следующему сопротивлению – максимуму года $57,9. Возможно, этот уровень будет достигнут уже не в этом году, поскольку закрытие позиций перед Новым годом способно откатить цены вниз в коррекции. В данном случае поддержкой выступает уровень $55-56". "Удивительно, на перв ый взгляд, ведёт себя российская валюта, - указывает М. Гойхман. - Да, ослабеть ей после окончания налогового периода не даёт растущая нефть. Но при столь сильном росте нефти рубль должен был бы окрепнуть значительно больше, чем до 60,6 руб/дол. Рублёвая цена барреля составляет 3400 руб. Это намного выше среднего уровня года и больше заложенного в бюджет 3100 руб. Выгода очевидна, и резко укреплять рубль нецелесообразно для ЦБ. В этом плане сильная поддержка – 60 руб/доллар. При высокой нефти она может быть достигнута. Однако неоднократные заявления о вредности слишком сильной валюты для экономики позволяют предположить, что на данном рубеже может быть вмешательство если не ЦБ, то госбанков в сдерживание курса (ЦБ заявил недавно, что не будет в ближайшее время пополнять золотовалютные резервы). Поэтому наиболее вероятный диапазон до конца года – 60-62 руб/дол.".
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