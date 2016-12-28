На фоне растущих цен на нефть укрепление рубля продолжается - Локо-Банк

"На фоне растущих цен на нефть укрепление рубля продолжается, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Стоимость нефти марки Brent уже приближается к $56 за баррель, а рубль вполне может протестировать 60 за доллар до конца года. Тем не менее, шансов на такой сценарий не так уж много. У российской валюты есть всего 1-2 дня для такого роста, а вот во второй половине дня в четверг и пятницу, скорее всего, мы увидим умеренное ослабление, а доллар вернется в диапазон 61-62 руб.

Серьезных факторов, способствующих укреплению, сейчас нет, активность торгов невысокая, но многие трейдеры не будут переносить позиции на следующий год из-за длительных праздников и соответствующих рисков. В среду торги будут проходить также в спокойном режиме, рубль может вырасти еще на 15-20 копеек. Если же мы увидим какие-либо позитивные новости, то рост может оказаться значительно сильнее".