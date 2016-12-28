Торговый диапазон на сегодня – 60,40-60,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С открытия торгов в среду рубль относительно доллара торгуется без заметных изменений в узком диапазоне 60,55-60,75 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте оказывают подросшие цены на нефть – 56,40 долл./баррель (Brent). Особых идей нет. Из сегодняшних макроэкономических релизов можно выделить данные по продажам домов в США за ноябрь, однако это вряд ли окажет влияние на динамику рубля. До конца года остается две биржевых сессии, но никаких серьезных изменений курса российской валюты ожидать не приходится. Но уже очевидно, что достижения этого года можно считать успешными. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 60,40-60,80 руб./долл.".