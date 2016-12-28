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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня – 60,40-60,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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28 декабря 2016 года 12:45
Торговый диапазон на сегодня – 60,40-60,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"С открытия торгов в среду рубль относительно доллара торгуется без заметных изменений в узком диапазоне 60,55-60,75 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте оказывают подросшие цены на нефть – 56,40 долл./баррель (Brent). Особых идей нет. Из сегодняшних макроэкономических релизов можно выделить данные по продажам домов в США за ноябрь, однако это вряд ли окажет влияние на динамику рубля. До конца года остается две биржевых сессии, но никаких серьезных изменений курса российской валюты ожидать не приходится. Но уже очевидно, что достижения этого года можно считать успешными. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 60,40-60,80 руб./долл.".
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28 декабря 2016 года 16:46
Собравшись с силами после недавней консолидации, американская валюта решилась на очередной рывок вверх перед окончанием месяца и года, обращает внимание региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, озабоченная судьбой итальянского Monte dei Paschi, впервые на этой неделе ушла... читать дальше
.28 декабря 2016 года 15:20
Сегодня рынки везде работают после длинных выходных. Курс евро/доллар вырос до максимального уровня за шесть дней - 1,0478. Но курс не смог удержаться на высоких уровнях и стремительно упал ниже отметки 1,0410, отмечают специалисты Forexite. Стоит отметить сегодняшние экономические показатели в... читать дальше
.28 декабря 2016 года 11:43
При положительных для рынка данных о запасах нефти в США не исключаем попыток закрепиться выше $56 по Brent - "Нордеа Банк"
"Нефть сдержанно корректируется после 1,5% роста накануне. Основным оптимизмом для рынка, который позволил преодолеть Brent отметку в $56/bbl впервые за две недели, стал новостной фон, связанный с исполнением соглашения по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+. Так, первая встреча комитета... читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне". Нефть перешла к слабому снижению в среду. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:08
Нефть завершает год на "мажорной ноте", вдвое подорожав от минимумов января и стабилизировавшись в районе отметки 55 долларов за баррель Brent. И сейчас самое время подвести итоги уходящего года, а также обозначить ключевые факторы риска, которые способны развеять надежды "быков" на дальнейшее... читать дальше
.27 декабря 2016 года 16:46
Основная валютная пара евро/доллар в последние дни, как и другие валюты, находится в естественной консолидации в исключительно узком диапазоне 1,0420-1,0470, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эйфоричные движения, связанные с победой Д.Трампа и повышением ставки ФРС, пока завершены.... читать дальше
.27 декабря 2016 года 15:32
"Цена на золото в ходе торгов во вторник растет на фоне затишья на рынках после празднований католического Рождества и в преддверии новогодних выходных. Сегодня активность инвесторов остается слабой. На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать... читать дальше
.27 декабря 2016 года 14:42
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в ходе неактивных праздничных торгов. Курс доллара США стабилен. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился. Цены на золото в Шанхае немного подросли, стоимость серебра и платины снижалась, объемы торгов в золоте выросли,... читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:43
У участников рынка нефти остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправлено. Нефть стабильна во вторник утром. читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:18
Единая валюта завершает год вблизи 14-летних минимумов против доллара США, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Во многом недавнее ослабление евро было связано с повсеместным ралли американской валюты после победы Трампа на президентских выборах. А контрольный... читать дальше
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