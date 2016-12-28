Средний курс рубля на 2017 год - 55 за доллар, 63 за евро - ВТБ 24

"Отраслевая специфика поддерживает нефть (в 2017 году весьма вероятно, что мы увидим дефицит на рынке нефти, если ОПЕК и примкнувшие страны будут более-менее соблюдать соглашение о сокращении добычи, так что и 70 долларов за баррель - это не предел) и, следовательно, рубль. Дополнительно изменение геополитического расклада поддерживает рубль. Так что рублю только расти, цель - как минимум 55 по доллару-рублю. А вот с евро-рублем иная ситуация. Если в этом году евро-рубль падал намного быстрее, чем доллар-рубль, то теперь паре евро-рубль падать уже практически некуда. Математика здесь простая - если мы ждем, что евро-доллар вырастет до хотя бы 1,15, а доллар-рубль - до 55, то отсюда прямо получается курс евро-рубля на уровне 55*1,15=63,25, а это практически текущая котировка по евро-рублю. В итоге наш прогноз на 2017 год: средний курс рубля на 2017 год - 55 рублей за доллар; по евро-рублю - 63 рубля за евро", - указывает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.