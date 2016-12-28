При положительных для рынка данных о запасах нефти в США не исключаем попыток закрепиться выше $56 по Brent - "Нордеа Банк"

"Нефть сдержанно корректируется после 1,5% роста накануне. Основным оптимизмом для рынка, который позволил преодолеть Brent отметку в $56/bbl впервые за две недели, стал новостной фон, связанный с исполнением соглашения по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+. Так, первая встреча комитета по мониторингу добычи нефти OPEC и non-OPEC производителей пройдет 13 января, что расценивается рынком как уже вполне практический шаг. Кроме того, Венесуэла анонсировала о сокращении первых 95 k bbl/d, начиная с 1 января 2017 года. В целом же рынок остается "при своих", изменения незначительные. Предварительная статистика о запасах в США по итогам недели отражает снижение на 1,5 mn bbl, официальный релиз назначен на завтра (четверг, 19:00 мск). При положительных для рынка данных не исключаем попыток закрепиться выше $56 по Brent", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.