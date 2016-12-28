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Главная / Аналитикам / Аналитика / В 2017 году национальная валюта будет очень чувствительна к спросу на риск - Банк "Санкт-Петербург"
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28 декабря 2016 года 11:28
В 2017 году национальная валюта будет очень чувствительна к спросу на риск - Банк "Санкт-Петербург"
"В первые месяцы 2016 года курс доллара превышал значение 80 руб./$ из-за резкого падения цен на нефть, - напоминают эксперты банка "Санкт-Петербург". - Далее на фоне восстановления сырьевых рынков валютный курс большую часть года провел в диапазоне 63-67 руб./долл. Во второй половине года увеличился спрос на рублевые активы со стороны нерезидентов - низкая волатильность, растущая нефть и высокие процентные ставки сделали рублевый керри трейд одним из самых высокодоходных в мире. В результате рубль показал лучшую динамику против доллара США среди валют развивающихся стран. Если на историческом периоде с начала 2015 года по текущий момент мы построим математическую модель зависимости курса рубля от нефти (линейную регрессию), то мы получим показатель качества модели - коэффициент детерминации на уровне 0,85. Это значит, что в наблюдаемом периоде в 85% изменения курса рубля объяснялось изменением цены нефти. Вклад других факторов - остальные 15%. Поэтому в 2017 г., как и прежде, рубль в первую очередь будет реагировать на динамику сырьевых котировок. При этом из-за сжавшегося платежного баланса и переменчивого высокого спроса нерезидентов на рублевые активы национальная валюта будет очень чувствительна к спросу на риск. Также на свободно плавающую валюту будет оказывать эффект и паритет покупательной способности - хоть инфляция в России и замедлилась, она выше чем в США и Европе. Это дополнительный фактор в пользу постепенного ослабления рубля".
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28 декабря 2016 года 16:46
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.28 декабря 2016 года 09:08
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.27 декабря 2016 года 15:32
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Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"
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.27 декабря 2016 года 09:43
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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправлено. Нефть стабильна во вторник утром. читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:18
Единая валюта завершает год вблизи 14-летних минимумов против доллара США, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Во многом недавнее ослабление евро было связано с повсеместным ралли американской валюты после победы Трампа на президентских выборах. А контрольный... читать дальше
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