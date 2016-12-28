В четверг предполагаем позитивное открытие торгов акциями на ММВБ - ВТБ 24

"Рост американского фондового рынка (S&P 500 +0.22%) после уикэнда и подрастание нефтяных цен передают позитивное видение на среду, - отмечает аналитик ВТБ24 Олег Душин. - По крайней мере, Австралия и Индонезия выросли, стимулируемые также ростом commodities. В Шанхае акции продолжают продавать, но здесь отмечен отскок по ценам на коксующийся уголь и арматуру. Индекс S&P 500 прибавил в этом году больше 11%, в конце года инвесторы не спешат фиксировать прибыли, воодушевленные предложениями Трампа по снижению налогов. Индекс потребительского доверия в США прирос в декабре сильнее ожиданий, что сказывается на праздничном сезоне покупок, который охватывает в инвестиционной составляющей и акции. В американские акции притекают сейчас деньги в т.ч. из облигационных фондов. Рост аппетита к рискам приближал вчера-сегодня нефтяные цены brent к годовым максимумам, но вблизи них нашлись желающие зафиксировать прибыль. Локальные продажи роста происходили вчера и на американском рынке, что сбавило энтузиазм на вечернем ММВБ. Тем не менее фьючерсы Сбербанка, ВТБ, Роснефти показали восходящую динамику. На этой неделе инвесторы постепенно возвращаются в акции в расчете удачное вхождение в 2017 год и рост российской экономики. Некоторую интригу представляет сегодня возвращение к торгам Лондона после длинного уикэнда. Однако праздничные настроения никуда не уходят, завтра в четверг предполагаем позитивное открытие на ММВБ".