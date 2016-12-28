Пара доллар/рубль будет торговаться в "боковике" - ИК "ФИНАМ"

На валютном рынке влияние плавного снижения цен на нефть нивелируется снижением индекса доллара. Прогнозируется "боковик" по паре доллар/рубль, указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.