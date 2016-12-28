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28 декабря 2016 года 10:12
Индекс РТС сегодня покажет нейтральную динамику - "Алор Брокер"
"Нефтяные котировки в среду немного корректируются вниз после мощного роста накануне, цене барреля смеси Brent удалось закрепиться выше отметки 56 долларов, - констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. На зарубежных рынках, как западных, так и восточных, тоже праздничное приподнятое настроение, индекс Nasdaq обновил исторический максимум, азиатские индикаторы преимущественно повышаются. Но крупных сделок до конца недели не ожидается, объемы торгов относительно невелики. На российском фондовом рынке сегодня игроки продолжат закрывать торговые позиции. Мы ожидаем, что индекс РТС сегодня покажет нейтральную динамику, его значение будет колебаться возле отметки 1135 пунктов." Курсы доллара и евро поднимутся до 60,8 рубля и 63,7 рубля соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по незавершенным продажам недвижимости в США, которые выйдут в 18:00 мск. Из акций к покупкам, по мнению эксперта, все еще можно рекомендовать бумаги РусГидро, Лукойла и Роснефти. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям МТС.
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28 декабря 2016 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду проводит сессию в "зеленой зоне". Нефть перешла к слабому снижению в среду. читать дальше
.28 декабря 2016 года 09:08
Нефть завершает год на "мажорной ноте", вдвое подорожав от минимумов января и стабилизировавшись в районе отметки 55 долларов за баррель Brent. И сейчас самое время подвести итоги уходящего года, а также обозначить ключевые факторы риска, которые способны развеять надежды "быков" на дальнейшее... читать дальше
.27 декабря 2016 года 16:46
Основная валютная пара евро/доллар в последние дни, как и другие валюты, находится в естественной консолидации в исключительно узком диапазоне 1,0420-1,0470, отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эйфоричные движения, связанные с победой Д.Трампа и повышением ставки ФРС, пока завершены.... читать дальше
.27 декабря 2016 года 15:32
"Цена на золото в ходе торгов во вторник растет на фоне затишья на рынках после празднований католического Рождества и в преддверии новогодних выходных. Сегодня активность инвесторов остается слабой. На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы стараются не предпринимать... читать дальше
.27 декабря 2016 года 14:42
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1140-1110, уровни сопротивления – $1151-1162 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают в ходе неактивных праздничных торгов. Курс доллара США стабилен. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился. Цены на золото в Шанхае немного подросли, стоимость серебра и платины снижалась, объемы торгов в золоте выросли,... читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:43
У участников рынка нефти остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменяются разнонаправлено. Нефть стабильна во вторник утром. читать дальше
.27 декабря 2016 года 09:18
Единая валюта завершает год вблизи 14-летних минимумов против доллара США, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Во многом недавнее ослабление евро было связано с повсеместным ралли американской валюты после победы Трампа на президентских выборах. А контрольный... читать дальше
.26 декабря 2016 года 17:14
Доллар завершает год на "мажорной нот", получив наиболее ощутимую поддержку в последние два месяца на ожиданиях в отношении новой политики Трампа и более агрессивного повышения ставок ФРС, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала года EUR/USD снизилась почти на... читать дальше
.26 декабря 2016 года 11:21
Вероятно, доллар еще не показал своих пиковых значений к большинству основных мировых валют - ITinvest
"Далека от очевидности ситуация с долларом США. С одной стороны, ожидаю если не его ослабления к евро, то хотя бы остановки снижения пары евро/доллар. Но это ожидание в большей степени специфично для евро. С другой стороны, пока непохоже, что индекс доллара DXY готовится к развороту вниз.... читать дальше
.26 декабря 2016 года 09:45
Американские фондовые индексы сдержанно выросли в пятницу. Большинство открытых для торгов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона проводит сессию в понедельник в "красной зоне". читать дальше
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