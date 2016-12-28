Открытие рынка акций пройдет на положительной территории - КИТ Финанс Брокер

На утро среды на глобальном рынке складывается умеренно позитивный внешний фон. Открытие локального рынка акций пройдет, скорее всего, чуть выше уровня закрытия во вторник, полагает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Значимых корпоративных и макроэкономических событий на сегодня не запланировано.