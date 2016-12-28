Рубль может укрепиться до 60,5 за доллар - Exness

"Сегодня российская валюта может укрепиться до 60,5 рубля за доллар на фоне роста цен на нефть выше 56 долларов за баррель. Дополнительную поддержку рублю окажет спрос на рублевую ликвидность в РФ в связи с уплатой 28 декабря налога на прибыль организаций и размещением ОФЗ в объеме 25 млрд рублей. Минфину для выполнения плана программы внутренних заимствований на 2016 год в ходе аукционов будет достаточно привлечь 17,8 млрд рублей. Улучшение внешней конъюнктуры и ожидания смягчения монетарной политики в РФ на среднесрочном горизонте в свою очередь подтолкнут инвесторов к покупкам российских долговых бумаг", - указывает аналитик Exness Сергей Кочергин.