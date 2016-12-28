Активность на рынке акций останется низкой, хотя это не мешает показывать незначительный рост - "Открытие Брокер"

"Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 мск розничные продажи в еврозоне, в 18:00 мск незавершённые сделки по продаже недвижимости в США. В России ГМК "Норникель" закрывает реестр на получение дивидендов. Пройдут заседания советов директоров "Газпрома", "Мосэнерго" и "Ростелекома". Активность на рынке акций продолжит оставаться низкой, хотя это не мешает рынку показывать незначительный рост. Нефть торгуется вблизи годовых максимумов, что удерживает рубль и российские индексы от пессимизма", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.