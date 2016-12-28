Сегодня ожидаем открытия рынка вблизи отметки 2190 пунктов по ММВБ - Банк "Образование"

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ вблизи отметки 2190 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2170 пунктов. В качестве сопротивлений выступят отметки 2200, 2210 пунктов. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние "бокового" движения в ожидании открытия западных фондовых площадок", - полагает старший аналитик Банка "Образование" Виталий Манжос.